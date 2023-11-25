В "Динамо" допустили, что футболист Даса не сыграет до конца года из-за травмы

Защитник получил травму в составе сборной Израиля

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной Израиля по футболу и московского "Динамо" Эли Даса, скорее всего, не сыграет в этом году из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Даса получил повреждение в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между сборными Израиля и Румынии (1:2). Ранее в пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что Даса пройдет обследование в связи с травмой правого бедра.

"Эли Даса получил травму, - сказал Пивоваров. - Сейчас он вернулся в расположение клуба. Скорее всего, до конца года не сыграет".

Дасе 30 лет, он выступает за "Динамо" с сентября 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.