25 ноября, 17:14
Фигурное катание

Степанова и Букин рассказали, что к требованиям тренера Жулина не нужно долго привыкать

До нынешнего сезона фигуристы тренировались в команде Ирины Жук и Александра Свинина

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, что к работе под руководством тренера Александра Жулина не нужно долго привыкать. Об этом спортсмены сообщили журналистам.

Степанова и Букин тренировались в команде Ирины Жук и Александра Свинина, а перед нынешним сезоном перешли в группу Александра Жулина.

"Вся наша команда - прекрасные люди, с внутренним крепким спокойствием, к этому не нужно долгое привыкание. Может, мне чуть проще, я работал с Сашей на "Ледниковом периоде", и там понял, что он очень размеренный человек. Это дорогого стоит в нашем виде спорта", - отметил Букин.

"У нас есть моменты, когда мы чуть привыкаем, чуть по-другому, мы 17 лет провели внутри другого тренерского штаба, у нас свои привычки. Но мы не ломаем себя для перестроения - все прекрасно, мы влились в команду, и команда нас благодарит, мы в позитиве. Это бесценный опыт - ты смотришь на других ребят, как они работают, как относятся к работе, думаешь: может, тебе тоже что-то исправить надо. Ты ловишь для себя какие-то моменты, и ребята тоже от нас что-то подчерпывают, у нас спокойная и заряженная на работу атмосфера", - добавил он.

Степанова отметила, что спортсменам передается уверенность, исходящая от тренерского штаба. "Спокойствие может сыграть не лучшую роль, но эта уверенность - за ним как за стеной", - сказала Степанова. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация