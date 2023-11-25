Степанова и Букин рассказали, что к требованиям тренера Жулина не нужно долго привыкать

До нынешнего сезона фигуристы тренировались в команде Ирины Жук и Александра Свинина

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, что к работе под руководством тренера Александра Жулина не нужно долго привыкать. Об этом спортсмены сообщили журналистам.

Степанова и Букин тренировались в команде Ирины Жук и Александра Свинина, а перед нынешним сезоном перешли в группу Александра Жулина.

"Вся наша команда - прекрасные люди, с внутренним крепким спокойствием, к этому не нужно долгое привыкание. Может, мне чуть проще, я работал с Сашей на "Ледниковом периоде", и там понял, что он очень размеренный человек. Это дорогого стоит в нашем виде спорта", - отметил Букин.

"У нас есть моменты, когда мы чуть привыкаем, чуть по-другому, мы 17 лет провели внутри другого тренерского штаба, у нас свои привычки. Но мы не ломаем себя для перестроения - все прекрасно, мы влились в команду, и команда нас благодарит, мы в позитиве. Это бесценный опыт - ты смотришь на других ребят, как они работают, как относятся к работе, думаешь: может, тебе тоже что-то исправить надо. Ты ловишь для себя какие-то моменты, и ребята тоже от нас что-то подчерпывают, у нас спокойная и заряженная на работу атмосфера", - добавил он.

Степанова отметила, что спортсменам передается уверенность, исходящая от тренерского штаба. "Спокойствие может сыграть не лучшую роль, но эта уверенность - за ним как за стеной", - сказала Степанова.