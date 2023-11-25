Пивоваров назвал заслуженной победу "Динамо" над ЦСКА в матче РПЛ

Бело-голубые победили со счетом 3:2

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" продемонстрировали характер и заслуженно обыграли ЦСКА в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 3:2 в матче 16-го тура РПЛ. Футболисты ЦСКА не проигрывали в РПЛ с прошлого матча против бело-голубых, который состоялся 19 августа (1:2).

"В матчах с ЦСКА у нас всегда бывает весело, - сказал Пивоваров. - Игра была на три результата, ЦСКА очень хорошо провел первый тайм, у них было много моментов, забили два мяча, первый - после ошибки вратаря, Игорь [Лещук] принес извинения команде в раздевалке, тем не менее во втором тайме команде удалось перевернуть игру".

"Думаю, что у нас было хорошее преимущество, были моменты, счет мог быть крупнее. Три очка, поздравляем с волевой победой. Сегодня бы отметил характер команды, игроков, которые вышли на замену, хорошо сыграл Хорхе Карраскаль, Муми Нгамалё, Костя [Тюкавин] проявил себя - наконец забил гол Игорь Акинфееву, у Бителло два мяча. Считаю, что команда заслужила победу", - добавил он.

"Динамо" не проигрывает в последних девяти матчах во всех турнирах. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре "Динамо" примет казанский "Рубин" 4 декабря. Также на следующей неделе пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Динамо" 28 ноября проведет домашнюю игру против петербургского "Зенита".