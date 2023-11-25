Степанова и Букин рассказали, что в ритм-танце у них получилось практически все

Спортсмены на этапе Гран-при России в Москве лидируют после ритм-танца

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин отметили, что в ритм-танце на шестом этапе Гран-при России в Москве у них получилось осуществить практически все задуманное. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Степанова и Букин набрали 87,78 балла и занимают первое место после ритм-танца. Вторыми идут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (78,97), третьими - Софья Тютюнина и Матвей Грачев (71,11).

"Получилось практически все, что наработали с Красноярска, мы много успели сделать - и по скорости, и по энергетике. Программу мы пронесли лучше, чем раньше. От начальной позы до конца. Надеюсь, зрители увидели этот спектакль", - отметила Степанова.

"Нет предела совершенству, вернемся и будем готовиться к чемпионату России. Прошла первая часть Гран-при, но хочется рваться в бой, хочется добавлять, исправлять. У нас всегда борьба в голове - ты думаешь, где прибавить, что сделать лучше. Ты от этого устаешь, но всегда в итоге удовольствия больше, чем напряжения", - добавил Букин.

Произвольный танец спортсмены представят 26 ноября.