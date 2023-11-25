25 ноября, 17:18
Фигурное катание

Степанова и Букин рассказали, что в ритм-танце у них получилось практически все

Спортсмены на этапе Гран-при России в Москве лидируют после ритм-танца

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин отметили, что в ритм-танце на шестом этапе Гран-при России в Москве у них получилось осуществить практически все задуманное. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Степанова и Букин набрали 87,78 балла и занимают первое место после ритм-танца. Вторыми идут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (78,97), третьими - Софья Тютюнина и Матвей Грачев (71,11).

"Получилось практически все, что наработали с Красноярска, мы много успели сделать - и по скорости, и по энергетике. Программу мы пронесли лучше, чем раньше. От начальной позы до конца. Надеюсь, зрители увидели этот спектакль", - отметила Степанова.

"Нет предела совершенству, вернемся и будем готовиться к чемпионату России. Прошла первая часть Гран-при, но хочется рваться в бой, хочется добавлять, исправлять. У нас всегда борьба в голове - ты думаешь, где прибавить, что сделать лучше. Ты от этого устаешь, но всегда в итоге удовольствия больше, чем напряжения", - добавил Букин.

Произвольный танец спортсмены представят 26 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация