25 ноября, 17:21
Футбол в России

Гафин: Карраскаль в матче с ЦСКА показал игру, которую от него ждут в "Динамо"

Полузащитник перешел в "Динамо" из ЦСКА

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Колумбийский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Хорхе Карраскаль в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА показал игру, которую от него ждет руководство бело-голубых. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

В субботу "Динамо" со счетом 3:2 победило ЦСКА в гостевом матче чемпионата России. Карраскаль провел на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.

"Мне кажется, что сегодня знаковыми стали замены, которые перевернули ход матча и которые существенно усилили нашу атакуюшую фазу. В этом плане я бы отметил Хорхе Карраскаля, который сегодня, я думаю, показал тот футбол, который мы от него ждем, - сказал Гафин. - Понятно, что у него особый настрой на его бывшую команду, и то, как он сыграл против сборной Бразилии, показывает, что он футболист качественный и опытный. Сегодня я бы его выделил".

Собеседник агентства выразил надежду, что победа над ЦСКА должна морально помочь команде перед кубковой встречей с петербургским "Зенитом" на следующей неделе. "Я надеюсь, что эта победа психологически положительно скажется на команде перед матчем с "Зенитом". Но матч с "Зенитом" - совсем новая история, нам нужно двигаться. Да, в хорошем настроении, но тем не менее", - сказал он.

29 ноября "Динамо" сыграет с "Зенитом" в первом матче четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене". 

Теги:
Российский футбол
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