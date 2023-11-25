25 ноября, 17:25
Фигурное катание

Фигурист Грачев признался, что ликовал после согласия Тютюниной встать с ним в пару

Софья Тютюнина и Матвей Грачев. Сергей Бобылев/ ТАСС
Софья Тютюнина и Матвей Грачев
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Ранее Тютюнина выступала в дуэте с Андреем Багиным

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигурист Матвей Грачев ликовал после согласия Софьи Тютюниной встать с ним в пару после его предложения. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления танцевального дуэта с короткой программой на этапе российской серии Гран-при в Москве.

Ранее Тютюнина выступала в дуэте с Андреем Багиным, однако в июне нынешнего года их тренер Александр Жулин сообщил, что пара распалась. В сентябре Тютюнина начала сотрудничество с Матвеем Грачевым. Фигуристы заняли третье место по итогам ритм-танца на шестом этапе Гран-при России.

"В танцах на льду сложно что-то утаить, все друг с другом общаются - написал Соне, она согласилась, все. Когда она согласилась, ликовал, разумеется, - рассказал Грачев. - Мы делаем все возможное, чтобы прийти к результату. И иногда обстоятельства поворачиваются к нам лицом".

"Мы ежедневно двигаемся к победам, но для меня результат сегодня был больше неожиданным, - отметила Тютюнина. - Мы попробовали [вместе кататься] в сентябре, когда были контрольные прокаты сборной, вместе мы чуть больше двух месяцев. Конечно, я еще не совсем всю себя реализовала, даже мысли не было заканчивать со спортом, и 100% я бы продолжала - для меня суперрано заканчивать со спортом, мне всего 20 лет. К счастью, быстро нашелся Матвей, и мы продолжили быть в темпе. Он связался со мной через Егора Базина (выступает в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой - прим. ТАСС) и приехал".

"Если Соня не реализовалась, то я вообще молчу, - отметил Грачев. - Я бы не сказал, что мы очень быстро скатались - до сих пор скатываемся, в танцах это процесс небыстрый. Цель? Побеждать на всех соревнованиях, которые есть". 

Теги:
Фигурное катание
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