Бразильский футболист ЦСКА Келлвен рассказал, что впервые играл при низкой температуре

Защитник перешел в ЦСКА в сентябре

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Келлвен впервые сыграл при низкой температуре. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу ЦСКА проиграл "Динамо" со счетом 2:3 в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Вечером в Москве стоит 7-градусный мороз.

"Я первый раз при такой погоде играл, - сказал Келлвен. - В Бразилии даже близко к этому нет, температура обычно +7 или +8, таких холодов ни разу не встречал. Надеюсь, как можно быстрее адаптируюсь, мне партнеры помогают, поэтому для меня это не вопрос. Одноклубники помогают тем, что говорят, чтобы я тепло одевался, потому что действительно очень холодно. Я тоже, как и Бителло, в России первый раз увидел снег".

Келлвену 22 года, он стал игроком ЦСКА 1 сентября, ранее защитник выступал за "Атлетико Паранаэнсе". За ЦСКА Келлвен провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.