Клуб НХЛ "Чикаго" отстранил обладателя Кубка Стэнли Кори Перри

По словам генерального менеджера команды Кайла Дэвидсона, форвард будет отсутствовать в расположении команды в обозримом будущем

ТАСС, 25 ноября. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" отстранило канадского нападающего Кори Перри от команды. Об этом сообщил генеральный менеджер "Чикаго" Кайл Дэвидсон, комментарий которого приводит журналист Чарли Румелиотис на своей страннице в X.

Отмечается, что игрок будет отсутствовать в расположении команды в обозримом будущем.

Перри 38 лет, в нынешнем сезоне он забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Форвард является четвертым лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне. Канадец является обладателем Кубка Стэнли 2007 года в составе "Анахайма", двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2016).

"Чикаго" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 12 очков после 18 матчей. Следующий матч команда проведет дома против "Сент-Луиса" 26 ноября.