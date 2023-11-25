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Футбол в России

Начало второго тайма матча РПЛ "Спартак" - "Балтика" задержали из-за погодных условий

Вера Сартакова/ ТАСС
© Вера Сартакова/ ТАСС

В начале первого тайма игру остановили на несколько минут, чтобы расчистить поле от снега

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Второй тайм матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" задержали из-за погодных условий. Встреча проходит на "Ростех-Арене" в Калининграде.

В начале первого тайма игру остановили на несколько минут, после чего работники стадиона расчистили участки поля, на которых из-за снега не было видно разметку. В перерыве работники стадиона вновь расчищали поле из-за обильного количества снега.

После первого тайма "Спартак" ведет со счетом 1:0. Гол на 32-й минуте забил защитник Даниил Хлусевич. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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