Две россиянки выступят на чемпионате мира по борьбе кураш в Ашхабаде

Спортсменки будут выступать под нейтральным флагом

АШХАБАД, 25 ноября. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Церемония открытия чемпионата мира по борьбе кураш прошла в Ашхабаде в субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла в спортивном комплексе боевых искусств (вместимость - 5 тыс. мест) на территории Олимпийского городка. В зале не было пустых мест. В начале мероприятия по арене пронесли флаги стран-участниц. На чемпионат в Ашхабаде приехали 243 спортсмена из 46 стран. Россия также представлена, но выступает под флагом Международной ассоциации кураша (IKA). Все флаги выносили юноши и девушки в национальных туркменских костюмах.

После этого было зачитано обращение к участникам турнира президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. "Сердечно поздравляю вас с открытием чемпионата мира по борьбе кураш, проводимого совместно с Международной ассоциацией кураш на гостеприимной туркменской земле. Твердо уверен, что чемпионат, став важным событием в истории мирового спорта, внесет большой вклад в повышение мастерства спортсменов кураша, популяризацию олимпийского движения, укрепление мира, дружбы и международного спортивного сотрудничества", - отметил глава государства в обращении.

Затем руководитель судейского комитета IKA Рави Капур передал эстафету проведения чемпионата мира от индийского города Пуна Туркмении. Следом выступил президент IKA Хайдар Фармани, сообщивший, что кураш - это стремительно развивающийся вид спорта не только среди азиатских народов, но и во всем мире. "Кураш развит на всех четырех континентах. Мы также начали развивать этот вид спорта в странах Океании", - сказал он.

Церемония продолжилась музыкальным представлением. Входе него юноши и девушки в национальных костюмах представили в танце туркменские ковры, являющиеся национальным достоянием страны, и реплики одного из ее символов - ритоны (ритуальные сосуда для питья II века до н. э., найденные под Ашхабадом в 1948 году). Завершилась церемония традиционным туркменским танцем кушдепди.

Россия на чемпионате мира

По словам вице-президента Федерации кураша России, главного тренера РФ Андрея Коновалова, в чемпионате мира примут участие две российские спортсменки: Владлена Гусева (до 63 кг) и Светлана Бурцева (до 70 кг). При этом, по его словам, для Бурцевой это будет дебютное выступление по курашу.

Тренер отметил, что команда рассчитывает на самые высокие результаты, и выразил недовольство тем, что она представлена под нейтральным флагом. В прошлый раз Россия участвовала в чемпионате мира по курашу в 2017 году в Стамбуле. Тогда сборная завоевала 4 медали (1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую).

Соревнования пройдут 27-28 ноября. Всего будет разыграно 60 медалей (15 золотых, 15 серебряных и 30 бронзовых) в 7 мужских и 8 женских весовых категориях. Фармани высоко оценил спортивную инфраструктуру, созданную на территории Олимпийского городка, который занимает территорию в 157 га и включает 30 различных объектов. Инвестиции в создание этого комплекса составили $5 млрд.

Слово "кураш" в переводе с узбекского означает "достигнуть цели с чистым сердцем". Кураш считается одним из древнейших видов боевых искусств, история которого насчитывает около 3,5 тыс. лет. Об этой борьбе в своих трудах упоминали древнегреческий философ и историк Геродот и арабский ученый Авиценна.

"Кураш - это узбекская национальная борьба. В 1998 году самбист Камиль Юсупов придумал и зарегистрировал на международном уровне правила кураша. Он сделал международные стандарты для этой борьбы. С 1999 года проводятся чемпионаты мира", - рассказал Коновалов. По его словам, кураш сродни дзюдо и самбо, но есть ряд отличий, которые делают этот вид более свободным для борцов.