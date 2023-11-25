25 ноября, 19:37
Футбол в России

Булыкин считает ужасными нецензурные слова тренера "Локомотива" Галактионова о судействе

"Локомотив" сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 3:3, пропустив два гола в добавленное ко второму тайму время

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов поступил ужасно, высказав свое мнение о судействе в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" в нецензурной форме. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин.

25 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 3:3. Железнодорожники пропустили два гола в добавленное ко второму тайму время, причем последний был забит с пенальти уже после истечения компенсированных минут. После игры Галактионов в нецензурной форме высказался о судействе в этой игре.

"Конечно, это никуда не годится, понимаю, что это эмоции, что 3:1 вели, но сыграли вничью, - сказал Булыкин. - Это эмоции, но нужно, конечно, держать себя в руках, потому что это общественное телевидение, которое смотрят даже дети. Поэтому, конечно, ужасно выступил тренер "Локомотива". Я думаю, что это будет рассматриваться, я думаю, что должна быть дисквалификация".

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза, оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, наказывается дисквалификацией виновного игрока или официального лица клуба на срок от двух до четырех матчей.

"Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. В следующем туре железнодорожники на своем поле сыграют с петербургским "Зенитом". 

Теги:
Российский футбол
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