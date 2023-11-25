25 ноября, 19:37
Футбол в России

Абаскаль рассказал, что горд за игру футболистов "Спартака" в матче с "Балтикой"

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль горд за игру футболистов команды в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой". Об этом он рассказал журналистам.

25 ноября "Спартак" на выезде победил "Балтику" со счетом 2:0. В начале первого тайма игру остановили на несколько минут, чтобы работники стадиона расчистили участки поля, на которых из-за снега не было видно разметку. В перерыве работники стадиона вновь расчищали поле, из-за этого начало второго тайма было задержано на несколько минут.

"Сегодня я увидел настоящий матч в России. Если кто-то не знал, что это такое, то сегодня узнали, - сказал Абаскаль. - Сегодня я горд за ребят. Я горд за то, как бились, боролись, сражались, за решительность. Перед матчем мне сказали, что прекрасное поле, но потом оно поменялось".

"Что касается таких заснеженных матчей, в голову приходят только матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы в феврале. Во время матчей я нахожусь внутри себя, у меня эмоции, психологически все в голове. Все это помогает бороться с холодом", - добавил тренер.

После победы "Спартак" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. В следующем туре красно-белые 3 декабря на выезде сыграют с грозненским "Ахматом". 

Теги:
Российский футбол
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