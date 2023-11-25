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Футбол в России

Абаскаль рассказал о сроках восстановления футболиста "Спартака" Зобнина

Полузащитник получил травму в матче 15-го тура чемпионата России с "Ростовом"

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин пока тренируется с ограничениями, не проведя с момента получения травмы ни одной тренировки в общей группе. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

Зобнин получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1) и не принял участие в игре 16-го тура с "Балтикой" (2:0), которая состоялась в субботу.

"Роман Зобнин частично уже тренируется. Но пока еще не провел в общей группе тренировок. Сегодня и завтра будет восстанавливаться, надеюсь, что послезавтра уже будет в общей группе", - сказал Абаскаль.

Зобнину 29 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2016 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч. 

Теги:
Российский футбол
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