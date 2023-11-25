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Футбол в России

Футболист "Спартака" Хлусевич назвал тяжелым поле во время матча с "Балтикой"

Перед матчем в Калининграде пошел сильный снег

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Футболистам московского "Спартака" и калининградской "Балтики" из-за обилия снега на поле "Ростех-Арены" приходилось непросто. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

25 ноября "Спартак" на выезде победил "Балтику" со счетом 2:0 в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед началом матча пошел сильный снег, из-за чего в первом тайме пришлось остановить игру, чтобы расчистить поле в местах, в которых не было видно разметку. Начало второго тайма было задержано на несколько минут, так как в перерыве продолжалась работа по расчистке поля от снега.

"Не ожидали, что погода будет такая, думал, что будет теплее, но поле было тяжелое, - сказал Хлусевич. - Играли так, как получалось, мяч на поле было видно".

Хлусевич стал автором первого гола в матче. "Приятно забивать победные голы, вообще приятно забивать за "Спартак", у меня не так много голов, поэтому для меня очень важен каждый, хочется забивать в каждом матче, но не получается. Не смотрю в таблицу, потому что нам нужно побеждать в каждом матче, сейчас тяжелый график", - отметил защитник.

После победы "Спартак" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. В следующем туре красно-белые 3 декабря на выезде сыграют с грозненским "Ахматом". 

Теги:
Российский футбол
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