25 ноября, 20:09
Футбол в России

Абаскаль рассказал, что надолго запомнит матч "Спартака" с "Балтикой"

Игра проходила на заснеженном поле

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль надолго запомнит матч 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой" из-за погодных условий и поддержки болельщиков. Об этом он рассказал журналистам.

25 ноября "Спартак" на выезде победил "Балтику" со счетом 2:0. Игра проходила на заснеженном поле.

"Самый ли запоминающийся матч по атмосфере для меня? Это так, сегодняшний матч запомнится мне надолго. Даже когда он закончился, я почувствовал те эмоции, которые были, - сказал Абаскаль. - Потому что я из города, когда в августе буквально горят ноги - +46 может быть, даже до +50. Здесь, получается, что я пережил два экстремальных момента - в ту и другую сторону. Конечно, это опыт, есть удовлетворение от пройденного пути. Конечно, нужно пережить такие моменты. Хочется отметить, что на протяжении всего матча я чувствовал поддержку наших болельщиков, я слышал ее, что было очень важно для нас".

После победы "Спартак" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. В следующем туре красно-белые 3 декабря на выезде сыграют с грозненским "Ахматом". 

Теги:
Российский футбол
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