25 ноября, 20:24
Футбол в России

Бистрович словами "это не футбол" охарактеризовал игру со "Спартаком" на снегу

"Балтика" потерпела поражение со счетом 0:2

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Игра 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" не была похожа на футбол, так как снег внес в нее коррективы. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович.

25 ноября "Балтика" уступила "Спартаку" со счетом 0:2. Перед началом матча пошел сильный снег, из-за чего в первом тайме пришлось остановить игру, чтобы расчистить поле в местах, в которых не было видно разметку. Начало второго тайма было задержано на несколько минут, так как в перерыве продолжалась работа по расчистке поля.

"До первого гола было большое преимущество, моменты, это главная разница, но не получилось забить мячи. Как погода и каково играть в таких условиях? Это не футбол, просто делаешь длинный пас и борешься, мы знаем, что такое может быть в России, - сказал Бистрович. - Мы хорошо действовали, но не получилось. Я играл в Турции, было еще хуже поле, а в ЦСКА один или два раза тоже было много снега. Было видно игроков, но, может, немного была проблема с мячом, когда он был вверху".

"Балтика" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 16 матчах. В следующем туре калининградская команда 2 декабря на выезде сыграет с воронежским "Факелом". 

Теги:
Российский футбол
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