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Футбол в России

Футболисту "Балтики" Остоичу не было видно мяча из-за снега в матче со "Спартаком"

Калининградский клуб уступил со счетом 0:2

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" во время матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" не видели мяча из-за снега. Об этом журналистам рассказал защитник "Балтики" Иван Остоич.

25 ноября "Балтика" уступила "Спартаку" со счетом 0:2. Встреча проходила на заснеженном поле.

"Нет удовольствия от игры во время снега, очень сложные условия сегодня были, не было возможности ничего выиграть, упрощали игру, но не получилось забить два мяча, - сказал Остоич. - Да, я согласен, что очень сложно не только защитникам, но и вообще при таких условиях играть. Таких снежных матчей не было, только здесь в России это почувствовал, но большая разница в том, что мяч был другой. Честно скажу, когда такой снег, мяч вообще не видно, невозможно играть с таким мячом".

"Балтика" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 16 матчах. В следующем туре калининградская команда 2 декабря на выезде сыграет с воронежским "Факелом". 

Теги:
Российский футбол
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