25 ноября, 21:13
Футбол в России

Четырьмя матчами в воскресенье завершится 16-й тур РПЛ

26 ноября состоятся игры "Оренбург" - "Ахмат", "Урал" - "Краснодар", "Рубин" - "Факел" и "Ростов" - "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Ахмат", "Урал" - "Краснодар", "Рубин" - "Факел" и "Ростов" - "Пари Нижний Новгород".

Самым интересным матчем воскресенья является встреча между екатеринбургским "Уралом" и "Краснодаром", игра начнется в 14:00 мск. Интересен исход матча из-за того, что краснодарская команда в случае победы может вернуться на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 32 очками идет вторым, уступая петербургскому "Зениту" (33 очка). "Урал" с 16 очками располагается на 12-й позиции. Последний раз екатеринбургская команда выиграла в РПЛ 19 августа, когда подопечные Виктора Гончаренко оказались сильнее калининградской "Балтики" (1:0). Серия "Урала" без побед в чемпионате России достигла 10 матчей.

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Нигерийский нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун после матча 15-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1) отмечал, что в команде не думают о чемпионстве. "Единственное, что я знаю, что каждую игру мы проводим хорошо, это позволяет нам расти, мы стараемся побеждать в каждом матче, - сказал Олусегун ТАСС. - Сейчас атмосфера в команде фантастическая, все хорошо. В команде мы не думаем о чемпионстве, думаем лишь о том, чтобы выигрывать в каждом матче".

В составе "Урала" не сыграет полузащитник Юрий Газинский, который провел в составе "Краснодара" 282 матча. Он был удален в игре 15-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (1:3) за агрессивное поведение. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал игрока на два матча.

В первом матче дня грозненский "Ахмат" на выезде сыграет с "Оренбургом", встреча начнется в 12:00 мск. "Ахмат" начал испытывать проблемы, в последний раз команда победила в РПЛ 2 сентября в матче с "Уралом" (1:0). 12 ноября спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев сообщил "Спорт-экспрессу", что руководство клуба в ближайшие дни примет решение о будущем главного тренера Мирослава Ромащенко. Грозненская команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. "Оренбург" с 13 очками располагается на 13-й позиции.

Другие матчи дня

Также в воскресенье казанский "Рубин" дома сыграет с воронежским "Факелом" , встреча начнется в 16:30 мск. "Рубин" в последний раз проигрывал в РПЛ 30 сентября, потерпев поражение от "Краснодара" (0:2), сейчас серия казанской команды без поражений насчитывает пять игр. "Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. "Факел" подходит к матчу с серией без поражений в РПЛ из шести игр, в последний раз воронежцы уступили 25 сентября. Тогда "Факел" оказался слабее "Рубина" (0:1). Воронежская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

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В заключительном матче тура "Ростов" дома встретится с "Пари НН", игра начнется в 19:00 мск. "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Пари НН" с 21 очком располагается на девятой позиции.

Программа 16-го тура РПЛ стартовала в субботу четырьмя матчами. В этот день "Динамо" в гостях победило ЦСКА (3:2), "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" (3:3), "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Сочи" (3:0), "Балтика" дома проиграла "Спартаку" (0:2). 

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Российский футбол
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