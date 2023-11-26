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Футбол в Италии

15-летний Франческо Камарда стал самым молодым футболистом, сыгравшим в чемпионате Италии

Нападающий "Милана" Франческо Камарда и полузащитник "Фиорентины" Максим Лопес. AP Photo/ Luca Bruno
Нападающий "Милана" Франческо Камарда и полузащитник "Фиорентины" Максим Лопес
© AP Photo/ Luca Bruno

Нападающий "Милана" вышел на замену в матче с "Фиорентиной"

ТАСС, 26 ноября. Итальянский нападающий "Милана" Франческо Камарда вышел на поле в матче высшего дивизиона чемпионата Италии против "Фиорентины" и стал самым молодым футболистом, сыгравшим в турнире.

"Милан" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 1:0. Форвард дебютировал в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 15 дней. Прошлый рекорд принадлежал итальянскому защитнику "Болоньи" Уиздому Ами, который вышел на поле в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 1 дня.

В текущем сезоне на счету Камарды 7 голов и 2 результативные передачи в 15 матчах за команду "Милана", составленную из игроков не старше 19 лет. Итальянец также отметился 4 забитыми мячами и 1 голевым пасом в 6 матчах за сборную Италии среди игроков до 17 лет.

"Милан" прервал четырехматчевую серию без побед в национальном первенстве, команда не выигрывала в чемпионате с 7 октября. Подопечные Стефано Пиоли идут на третьем месте в турнирной таблице итальянского чемпионата с 26 очками в 13 матчах. "Фиорентина" занимает шестое место с 20 очками. В следующем туре "Милан" 2 декабря примет "Фрозиноне", "Фиорентина" на следующий день дома сыграет с "Салернитаной". 

Теги:
Футбол в Италии
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