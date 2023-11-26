Живая игра при низкой температуре. ЦСКА и "Динамо" забили пять мячей в матче РПЛ

Бело-голубые одержали победу со счетом 3:2 и укрепились на третьем месте в турнирной таблице

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовала в субботу четырьмя матчами. В центральной встрече игрового дня московское "Динамо" в гостях победило ЦСКА.

Матч ЦСКА - "Динамо" был организован в стиле рока. Армейский клуб организовал на "ВЭБ-Арене" тематические активности для зрителей, а перед началом игры со своими песнями выступил рок-музыкант Найк Борзов. В день игры в Москве пошел снег, а во время матча температура опустилась до минус 7 градусов. Несмотря на это, команды порадовали зрителей активной игрой в атаке и забили на двоих пять голов.

"Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 3:2. В четвертой встрече чемпионата России подряд отличился форвард бело-голубых Константин Тюкавин. Всего в активе 21-летнего нападающего 7 мячей и 5 результативных передач в 16 матчах в РПЛ. Больше него забил только колумбийский нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра, отличившийся 12 раз. Помимо Тюкавина, 7 мячей на счету полузащитника самарских "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, нападающего ЦСКА Федора Чалова, игроков "Краснодара" Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна.

24 ноября председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев сообщил журналистам, что на игре ЦСКА - "Динамо" впервые протестируют систему офсайдных линий от китайской компании Rigour Tech.

Первый снег для бразильцев

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров назвал заслуженной победу команды над ЦСКА. "Игра была на три результата, ЦСКА очень хорошо провел первый тайм, у них было много моментов, забили два мяча, первый - после ошибки вратаря, Игорь [Лещук] принес извинения команде в раздевалке, тем не менее во втором тайме команде удалось перевернуть игру, - сказал он журналистам. - Три очка, поздравляем с волевой победой. Сегодня бы отметил характер команды, игроков, которые вышли на замену, хорошо сыграл Хорхе Карраскаль, Муми Нгамалё, Костя [Тюкавин] проявил себя - наконец забил гол Игорь Акинфееву, у Бителло два мяча".

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин также отметил, что в матче с ЦСКА сработали замены. "Мне кажется, что сегодня знаковыми стали замены, которые перевернули ход матча и которые существенно усилили нашу атакующую фазу, - сказал Гафин ТАСС. - В этом плане я бы отметил Хорхе Карраскаля, который сегодня, я думаю, показал тот футбол, который мы от него ждем. Понятно, что у него особый настрой на его бывшую команду, и то, как он сыграл против сборной Бразилии, показывает, что он футболист качественный и опытный. Сегодня я бы его выделил".

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команде не хватило баланса и дисциплины в обороне. "Соперник смог усилить игру во втором тайме. Нам же после активного начала второго тайма, где игра была под нашим контролем, не хватило баланса и дисциплины в обороне, - сказал Федотов, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. - Пропустили слишком легкие мячи, где-то просто не добегали. Перерыв на сборные тоже забрал наши ресурсы. Когда соперник перехватывал инициативу, нужно было добавлять активности на поле, но мы не смогли этого сделать. Будем смотреть, разбираться и анализировать".

Погодные условия удивили бразильцев - полузащитника "Динамо" Бителло и защитника ЦСКА Келлвена. Келлвен отметил, что впервые играл при такой низкой температуре. "В Бразилии даже близко к этому нет, таких холодов ни разу не встречал, - сказал Келлвен журналистам. - Надеюсь, как можно быстрее адаптируюсь, мне партнеры помогают, поэтому для меня это не вопрос. Одноклубники помогают тем, что говорят, чтобы я тепло одевался, потому что действительно очень холодно. Я тоже, как и Бителло, в России первый раз увидел снег".

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 16 матчах. ЦСКА с 25 очками располагается на шестой позиции. В следующем туре бело-голубые 4 декабря дома сыграют с казанским "Рубином", ЦСКА днем ранее примет "Ростов".

Снег помешал матчу "Балтика" - "Спартак"

В другом матче дня московский "Спартак" на выезде обыграл "Балтику" со счетом 2:0. Показать качественный футбол командам помешала погода - прямо перед началом матча в Калининграде пошел сильный снег, поле полностью замело, из-за чего по ходу первого тайма игру пришлось прерывать для очистки газона. Второй тайм начался с небольшой задержкой, так как сотрудники стадиона на протяжении всего перерыва старались привести поле в порядок.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, что запомнит матч с "Балтикой" надолго. "Самый ли запоминающийся матч по атмосфере для меня? Это так, сегодняшний матч запомнится мне надолго. Даже когда он закончился, я почувствовал те эмоции, которые были, - сказал Абаскаль журналистам. - Потому что я из города, где в августе буквально горят ноги - плюс 46 может быть, даже до плюс 50. Здесь получается, что я пережил два экстремальных момента - в ту и другую сторону. Конечно, это опыт, есть удовлетворение от пройденного пути. Конечно, нужно пережить такие моменты. Хочется отметить, что на протяжении всего матча я чувствовал поддержку наших болельщиков, я слышал ее, что было очень важно для нас".

Его коллега из "Балтики" Сергей Игнашевич тоже отметил, что погода вмешалась в игру. "Интересно было бы, наверное, посмотреть, что мы собой представляем на фоне хорошей команды, "Спартака", - сказал он журналистам. - К сожалению, погода вмешалась: сегодня, скорее всего, не футбол был, а регби. К сожалению, в регби мы тоже проиграли. Было тяжело разыгрывать мяч, поэтому нужно было упрощать игру".

Погода создала трудности не только игрокам, испортив футбольное поле, но и болельщикам, которые тщетно пытались разглядеть на фоне снега мяч белого цвета. Также телезрители испытывали сложности при просмотре матча из-за формы "Спартака" - москвичи сыграли в белой экипировке, из-за чего их было сложно распознать на засыпанном снегом газоне. "Это не футбол, просто делаешь длинный пас и борешься", - охарактеризовал прошедший матч полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович.

После победы "Спартак" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. "Балтика" идет на 14-й строчке с 12 очками. В следующем туре "Спартак" 3 декабря на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", "Балтика" 2 декабря в гостях встретится с воронежским "Факелом".

Нецензурная лексика Галактионова и рекорд "Зенита"

Открывал игровой день матч в Самаре, где "Крылья Советов" принимали московский "Локомотив". Встреча завершилась со счетом 3:3, причем железнодорожники пропустили два гола уже в компенсированное ко второму тайму время. Решающий мяч забил Бенхамин Гарре, реализовавший пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку защитнику гостей Евгению Морозову уже по истечении компенсированных минут.

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов в интервью после матча не стеснялся в выражениях, оценив работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым нецензурными словами. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, наказывается дисквалификацией виновного игрока или официального лица клуба на срок от двух до четырех матчей. Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов сообщил "Спорт-Экспрессу", что клуб обратится в ЭСК РФС.

"Крылья Советов" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Локомотив" с 25 очками располагается на седьмой позиции. В следующем туре самарская команда 2 декабря на выезде сыграет с "Сочи", железнодорожники днем позднее на своем поле встретятся с "Зенитом".

В другом матче субботы "Зенит" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 3:0. Петербургская команда довела результативную серию в РПЛ до 23 матчей, установив рекорд турнира по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал ЦСКА (2003) и "Локомотиву" (2022-2023), которые отличались на протяжении 22 встреч подряд. В последний раз "Зенит" не сумел поразить ворота соперника в матче чемпионата России 16 апреля, когда на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (0:0).

"Зенит" поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Сине-бело-голубые на одно очко опережают идущий вторым "Краснодар", который имеет матч в запасе. "Сочи" с 10 очками располагается на последней, 16-й позиции.

Программа 16-го тура РПЛ завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Ахмат", "Урал" - "Краснодар", "Рубин" - "Факел" и "Ростов" - "Пари Нижний Новгород".