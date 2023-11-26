"Колорадо" победил "Калгари" в НХЛ, Ничушкин набрал очки в седьмом матче подряд

Третьей звездой встречи признали вратаря "Колорадо" Ивана Просветова, отразившего 30 бросков из 31

ТАСС, 26 ноября. "Колорадо" со счетом 3:1 обыграл "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Друэн (7-я минута), Райан Джохансен (31) и Натан Маккинон (33). У "Калгари" отличился Микаэль Баклунд (33). Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился результативной передаче в эпизоде с голом Маккинона. Ничушкин набрал очки в седьмом матче подряд, на его счету 19 очков (9 шайб +10 передач) в 20 матчах сезона.

Ворота "Колорадо" защищал российский голкипер Иван Просветов, он отразил 30 бросков из 31 и был признан третьей звездой матча. 9 октября "Колорадо" забрал Просветова с драфта отказов.

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома уступил "Филадельфии" (0:1 по буллитам). Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 40 бросков и был признан второй звездой встречи.

"Колорадо" одержал третью победу подряд и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 28 очков в 20 матчах. "Калгари" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, имея на счету 19 очков после 21 встречи. Обе команды проведут следующие матчи утром 28 ноября по московскому времени: "Колорадо" примет "Тампу", "Калгари" на своей площадке сыграет с "Вегасом".