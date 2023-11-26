Брылин рассказал, как изменилась игра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ

В текущем сезоне нападающий "Вашингтона" набрал 12 очков в 17 матчах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал чаще играть на партнеров по команде в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал помощник главного тренера "Нью-Джерси" Сергей Брылин.

В текущем сезоне Овечкин набрал 12 очков (5 заброшенных шайб + 7 результативных передач) в 17 играх.

"Овечкин - опасный игрок, за которым нужно всегда следить. У него бросок никуда не делся, я заметил, что он больше стал играть на партнеров, - сказал Брылин. - Многие команды играют плотнее с ним, стараются перекрывать линию броска. Он, наоборот, вытягивает на себя частенько игроков и пытается найти продолжение, найти партнеров".

В сезоне-2023/24 "Нью-Джерси" дважды уступил "Вашингтону" (4:6; 2:4). "Вашингтон" против нас сыграл очень удачно оба матча, обыграв нас оба раза на нашей площадке. Команда показывает хорошую стабильную игру, находит возможность побеждать, - отметил Брылин. - В первой игре мы вели в счете и уступили в третьем периоде. Это говорит о том, что они не опускают руки, борются до конца. У них возрастная, опытная команда, есть несколько молодых игроков, хороший сплав. Как я понял, они нащупали свою игру, стараются минимизировать шансы соперника, играют очень плотно в средней зоне, не давая атаковать с ходу".

"Нью-Джерси" дважды обыграл "Миннесоту" (4:3; 5:3), лидер которой Кирилл Капризов забросил всего шесть шайб, а его команда занимает предпоследнее, седьмое место в Центральном дивизионе. "Мне показалось, что он играл очень прилично, брал на себя инициативу, держал шайбу, создавал моменты. Просто бывает, что шайба не заходит в ворота, и ошибки, которые они допускают в обороне, оборачиваются голами. Команды в лиге очень ровные, и любые ошибки, мелочи играют решающую роль", - сказал Брылин.

В матче с "Нью-Джерси" форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин установил рекорд своего клуба по играм с набранными очками подряд со старта сезона - 26 очков в 15 встречах. "Он мастер, ему достаточно немного места и времени, чтобы создать опасный момент или самому завершить. Мы ошиблись при игре на вбрасывании, и он забил гол в третьем периоде, благодаря чему соперник сравнял счет. Команда показывает хороший хоккей, и тот факт, что она выигрывает и с большим счетом, и с минимальным, показывает, что может играть в разных стилях", - заключил собеседник агентства.