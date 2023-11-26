26 ноября, 06:12
НХЛ

Брылин рассказал, как изменилась игра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ

В текущем сезоне нападающий "Вашингтона" набрал 12 очков в 17 матчах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал чаще играть на партнеров по команде в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал помощник главного тренера "Нью-Джерси" Сергей Брылин.

В текущем сезоне Овечкин набрал 12 очков (5 заброшенных шайб + 7 результативных передач) в 17 играх.

"Овечкин - опасный игрок, за которым нужно всегда следить. У него бросок никуда не делся, я заметил, что он больше стал играть на партнеров, - сказал Брылин. - Многие команды играют плотнее с ним, стараются перекрывать линию броска. Он, наоборот, вытягивает на себя частенько игроков и пытается найти продолжение, найти партнеров".

В сезоне-2023/24 "Нью-Джерси" дважды уступил "Вашингтону" (4:6; 2:4). "Вашингтон" против нас сыграл очень удачно оба матча, обыграв нас оба раза на нашей площадке. Команда показывает хорошую стабильную игру, находит возможность побеждать, - отметил Брылин. - В первой игре мы вели в счете и уступили в третьем периоде. Это говорит о том, что они не опускают руки, борются до конца. У них возрастная, опытная команда, есть несколько молодых игроков, хороший сплав. Как я понял, они нащупали свою игру, стараются минимизировать шансы соперника, играют очень плотно в средней зоне, не давая атаковать с ходу".

"Нью-Джерси" дважды обыграл "Миннесоту" (4:3; 5:3), лидер которой Кирилл Капризов забросил всего шесть шайб, а его команда занимает предпоследнее, седьмое место в Центральном дивизионе. "Мне показалось, что он играл очень прилично, брал на себя инициативу, держал шайбу, создавал моменты. Просто бывает, что шайба не заходит в ворота, и ошибки, которые они допускают в обороне, оборачиваются голами. Команды в лиге очень ровные, и любые ошибки, мелочи играют решающую роль", - сказал Брылин.

В матче с "Нью-Джерси" форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин установил рекорд своего клуба по играм с набранными очками подряд со старта сезона - 26 очков в 15 встречах. "Он мастер, ему достаточно немного места и времени, чтобы создать опасный момент или самому завершить. Мы ошиблись при игре на вбрасывании, и он забил гол в третьем периоде, благодаря чему соперник сравнял счет. Команда показывает хороший хоккей, и тот факт, что она выигрывает и с большим счетом, и с минимальным, показывает, что может играть в разных стилях", - заключил собеседник агентства. 

Теги:
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация