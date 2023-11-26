Рекордсменка мира Чикунова оценила розыгрыш со спартаковским ромбом от Ефимовой

На чемпионате России по плаванию на короткой воде Юлия Ефимова обманом заставила болеющую за "Зенит" Евгению Чикунову показать спартаковский ромб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Рекордсменка мира Евгения Чикунова победами в бассейне ответит шестикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой, которая разыграла ее на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Об этом Чикунова рассказала ТАСС.

В пятницу на чемпионате России по плаванию на короткой воде Ефимова разыграла Чикунову после заплыва на дистанции 100 м брассом. Во время совместного фотографирования чемпионка мира, симпатизирующая московскому "Спартаку", предложила болеющей за петербургский "Зенит" сопернице совместись победный жест V, в результате чего получился ромб - символ красно-белых. В тот момент спортсменки были в клубных футболках любимых клубов. Чикунова сразу поняла, что ее разыграли.

"Что сделать, я повелась, - сказала Чикунова. - Честно говоря, не ожидала, что Юля на такое способна. В любом случае понятно, что я болею за "Зенит", как бы меня ни пытались поймать. "Зенит" - чемпион, что я здесь трижды доказала. Это, команда, которой я отдаю свое сердце, душу и признание".

"Я действительно болею за "Зенит", клуб еще летом звал меня на матчи, сейчас тоже приходило приглашение. К сожалению, тренировочный процесс не позволил прийти, хотя я очень хотела", - добавила она, отметив, что петербургский клуб освещал ее успешные выступления на чемпионате России в своих социальных сетях.

"Я рада, что у меня есть связь с "Зенитом", для меня это вишенка на торте на этом чемпионате России, - отметила Чикунова. - Ответ Ефимовой на ее розыгрыш? Посмотрим, но я все доказываю делом, а не пранками".

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года по плаванию в комбинированной эстафете 4х100 м. В апреле 2023 года спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). В Санкт-Петербурге она одержала победы на всех трех личных дистанциях. Ефимовой 31 год, она является трехкратным призером Олимпийских игр. Старт в Санкт-Петербурге для нее стал первым за два года. На личных дистанциях она заняла третьи места.