26 ноября, 06:59
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Давыдову отстранили от работы в Канаде

О причинах отстранения не сообщается

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федерация спортивной гимнастики Канады временно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР Елену Давыдову, занимающуюся тренерской работой. Об этом сообщает пресс-служба Федерация спортивной гимнастики Канады.

Причины отстранения не уточняются, отстранение продолжится до завершения расследования управлением комиссара по целостности спорта.

Давыдовой 62 года, она завоевала две золотые (в команде и в многоборье) и одну серебряную медали (упражнения на бревне) на Олимпиаде 1980 года в Москве. На чемпионате мира 1981 года она выиграла золото, серебро и две бронзы. Давыдова представляет Канаду в техническом комитете Международной федерации гимнастики, в 2007 году она была введена в Международный зал славы гимнастики. Со сборной Канады Давыдова сотрудничает с 2005 года, ее привлекали для подготовки учебно-тренировочной программы национальной команды.

Ранее Федерация спортивной гимнастики Канады наложила на двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР Эльвиру Саади пожизненный запрет тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок или соревнований после обвинений в эмоциональном и психологическом насилии. 

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Летние олимпийские виды спорта
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