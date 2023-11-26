26 ноября, 07:10
Зимние олимпийские виды спорта

Большунов выиграл лыжную гонку на 15 км на этапе Кубка России

Александр Большунов. Александр Демьянчук/ ТАСС
Александр Большунов
© Александр Демьянчук/ ТАСС

В соревнованиях среди женщин победу одержала Вероника Степанова

ТАСС, 26 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.

Большунов показал результат 37 минуты 29,4 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание - 6,3 секунды), третьим - Сергей Ардашев (+21,3).

В женской гонке победу одержала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию в 10 км за 29 минут 17,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+28,0), третьей - Алина Пеклецова (+33,4).

Гонки с раздельным стартом завершили соревновательную программу первого этапа Кубка России. Следующий этап пройдет с 1 по 3 декабря в Тюмени. 

Теги:
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спортаСтепанова, Вероника Сергеевна
© Информационное агентство ТАСС
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