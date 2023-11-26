26 ноября, 07:17
Сборные по футболу

В РФС объяснили, почему игроки сборной Кубы покупали бутсы в России

Кубинские футболисты столкнулись с нехваткой бутс на железных шипах, поскольку на своей родине они используют игровую обувь с шипами для синтетических полей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предупреждал Ассоциацию футбола Кубы, что товарищеский матч пройдет на натуральном поле, но кубинцы не купили сразу подходящие бутсы, поэтому их пришлось приобретать в Волгограде. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Товарищеский матч сборных России и Кубы прошел 20 ноября в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 8:0. Ранее кубинцы столкнулись с нехваткой бутс на железных шипах, поскольку на своей родине они используют игровую обувь с шипами для синтетических полей. Игроки сборной Кубы были вынуждены покупать бутсы в местном магазине.

"История про то, что у Кубы нет бутс, создана искусственно, - сказал Митрофанов. - Несмотря на то, что мы уведомляли Кубу о том, на каком газоне будет проходить матч, что это будет натуральное поле, коллеги недоучли эти моменты, оказались не совсем готовы. Они приехали, поняли, что их бутсы не годятся, пошли и купили. Ничего сенсационного в этом нет". 

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