Митрофанов рассказал о работе на последнем заседании комитета УЕФА

По словам генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова, заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций прошло нормально, но оно было скорее техническим

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заседание комитета клубных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было скорее техническим, в следующий раз он может собраться перед чемпионатом Европы 2024 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. 29 сентября Митрофанов рассказал ТАСС, что примет участие в заседании комитета клубных соревнований УЕФА 30 октября.

"Заседание комитета УЕФА прошло нормально, но оно было скорее техническим. Комитет не так часто заседает, пока идет обсуждение ряда вопросов заочно. Не знаю даты следующего заседания, думаю, что будет перед чемпионатом Европы 2024 года".

Митрофанову 41 год, ранее он был членом комитета УЕФА по проекту HatTrick. С 2015 по 2019 год он был заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственный секретарь комитета программ развития футбола РФС, с апреля 2019-го по июль 2022-го - заместителем генерального секретаря РФС и директором по развитию, с октября 2022 года является генеральным секретарем РФС. С января по декабрь 2006 года был заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, корпоративному управлению и развитию петербургского "Зенита", с января 2007-го по май 2017-го являлся генеральным директором клуба.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.