Матыцин призвал НХЛ одуматься и привлечь российских хоккеистов к турниру сборных

Соревнование среди национальных команд, в котором будут играть только хоккеисты НХЛ, планируется провести в феврале 2025 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Международный турнир сборных, составленных из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), потеряет в привлекательности и ценности из-за запрета на участие в нем российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Такой турнир будет проходить впервые, сейчас есть только общие его очертания, - сказал Матыцин. - Посмотрим, как он будет организован, как будут сформированы команды. Но совершенно однозначно, что без российского хоккея любой турнир, будь то Кубок мира, Олимпийские игры или чемпионат мира, конечно, теряет свою привлекательность и ценность. До 2025 года еще нескоро, и у организаторов есть еще время, чтобы одуматься. Тем более что очень много отечественных спортсменов обеспечивают успех развития Национальной хоккейной лиги".

"Деятельность Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги направлена на максимальное создание конкурентной среды здесь. Существует большой интерес к хоккею в Российской Федерации, в нашей стране сейчас очень большое количество игроков мирового уровня. Поэтому нужно относиться к этому с уважением и думать прежде всего о развитии всемирного хоккея", - заключил министр спорта.

Международный турнир национальных команд, в котором будут играть только хоккеисты НХЛ, пройдет в феврале 2025 года. Ранее исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш сообщил, что россияне, скорее всего, не примут участия в соревновании, поскольку против этого выступят федерации других стран, в частности Финляндии и Швеции. Планируется, что в турнире, о названии которого еще нет договоренности, примут участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции.