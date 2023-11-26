26 ноября, 08:11
Сборные по футболу

В РФС рассказали о планах провести матчи сборной России во время Игр БРИКС

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает варианты с организацией товарищеских матчей сборной России в период проведения Игр БРИКС. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация будет работать над созданием турнира среди стран - участниц БРИКС.

"Александр Валерьевич Дюков говорил, что в формате БРИКС мы тоже можем проводить те или иные мероприятия, - сказал Митрофанов. - Если говорить про турниры сборных, то они могут проходить только в период международных окон, вне окон организовать турнир сложно. Команды БРИКС тоже участвуют в своих официальных играх, поэтому тут нужно подгадывать, чтобы участвующие были свободны. У нас есть идеи, которые прорабатываются. Есть идея пригласить пару команд из стран БРИКС, сыграть с ними в период, когда в Казани будут проходить Игры БРИКС".

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Глава Минспорта РФ Олег Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани. 

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