Митрофанов оценил выступление сборной России по футболу в 2023 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что сборная России провела в 2023 году почти столько же матчей, сколько и другие национальные команды

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу провела в 2023 году почти столько же матчей, сколько и другие национальные команды, что является неплохим результатом. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"И для нас, и для игроков, и для болельщиков очень важно, чтобы проходили матчи сборной, - сказал Митрофанов. - Для болельщиков, для сборной важно собираться, получать другую тренировочную нагрузку, другую мотивацию. Да, это товарищеские матчи, да, они не имеют какого-то турнирного значения. Но для функционирования сборной, для дополнительной мотивации игроков собирать лучших футболистов России под руководством одного из лучших тренеров страны - важно. Мы сыграли практически столько же матчей в этом году, сколько сыграли остальные сборные в официальных соревнованиях, это неплохо".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России сыграла вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также победила иракцев (2:0), камерунцев (1:0) и кубинцев (8:0). В сентябре игроки сборной России до 23 лет провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В июне запланированный сбор не состоялся.