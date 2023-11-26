26 ноября, 09:02
Летние олимпийские виды спорта

Родионенко призвала отстраненную Канадой тренера Давыдову вернуться в Россию

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Артем Коротаев/ ТАСС
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко
© Артем Коротаев/ ТАСС

Федерация спортивной гимнастики Канады по неназванным причинам временно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку от тренерской работы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Абсолютная чемпионка московской Олимпиады 1980 года в составе сборной СССР Елена Давыдова, отстраненная от тренерской работы Федерацией спортивной гимнастики Канады, будет очень востребована у себя на родине, в России. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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"Елене Давыдовой надо возвращаться, мы ее с удовольствием возьмем, - сказала Родионенко. - Лена уезжала в Канаду в 1991 году из Ленинграда, она всегда говорила, что хочет вернуться в Россию. Давыдова даже квартиру не продала в Санкт-Петербурге. Отстраненная пожизненно Эльвира Саади - другой случай, ее методы и в России сейчас не приветствуются, да и с нашей страной ее давно уже ничто не связывает".

Как сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики Канады, отстранение Давыдовой продолжится до завершения расследования управлением комиссара по целостности спорта. Причины отстранения не уточняются.

"Я недавно разговаривала с Леной, ничего не предвещало ее отстранения. В отличие от случая с Эльвирой Саади, отлучение Давыдовой для меня очень удивительно. Но исключать, что Лену отстранили по тем же самым причинам, что и Эльвиру, я не могу. Это требования соблюдать режим питания и строго следить за своим весом, психологическое давление на детей и так далее, а исходить все может только от родителей гимнасток", - считает Родионенко.

"Повторюсь, отстранение Лены для меня явилось полной неожиданностью. Я ведь говорила ранее, что Давыдова, в отличие от Саади, сумела перестроиться и скорректировать свои требования к спортсменкам. Но у обеих всегда были гимнастки из сборной Канады. Лена работала с прекрасными девочками, она очень грамотный тренер", - заключила собеседница ТАСС.

Про Давыдову и Саади

Давыдовой 62 года, она завоевала две золотые (в команде и в многоборье) и одну серебряную медали (упражнения на бревне) на Олимпиаде 1980 года в Москве. На чемпионате мира 1981 года она выиграла золото, серебро и две бронзы. Давыдова представляет Канаду в техническом комитете Международной федерации гимнастики, в 2007 году она была введена в Международный зал славы гимнастики. Со сборной Канады Давыдова сотрудничает с 2005 года, ее привлекали для подготовки учебно-тренировочной программы национальной команды.

Ранее Федерация спортивной гимнастики Канады наложила на двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР Эльвиру Саади пожизненный запрет тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок или соревнований после обвинений в эмоциональном и психологическом насилии. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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