26 ноября, 09:50
Летние олимпийские виды спорта

РУСАДА: число нарушений антидопинговых правил легкоатлетами сократилось почти в два раза

Директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова связывает такую динамику с правильной работой Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число нарушений антидопинговых правил в российской легкой атлетике в 2023 году по сравнению с предыдущим сократилось с семи до четырех. Об этом на отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Только четыре нарушения антидопинговых правил выявлено в 2023 году, причем отобрано было более 2 000 проб, - отметила Логинова. - Статистика такая, что мы можем и похвалиться, и порадоваться. В прошлом году у нас было семь случаев нарушений, в этом году только четыре. Сейчас практически конец года, и я надеюсь, что статистика такой у нас и останется".

"Если мы с вами вспомним, то два года назад у нас было 14 нарушений. Мы видим, насколько улучшается ситуация. Выходит, что ВФЛА работает в правильном направлении и все меры, которые ей принимаются, приводят к такому отличному результату", - заключила глава РУСАДА. 

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Летние олимпийские виды спорта
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