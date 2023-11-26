26 ноября, 10:10
КХЛ

Сватковский: стоимость "СКА-Арены" составляет около 60 млрд рублей

Тестовый матч на "СКА-Арене" между студенческими командами пройдет 26 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Стоимость построенной в Санкт-Петербурге "СКА-Арены" составляет около 60 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор арены Дмитрий Сватковский.

Тестовый матч на "СКА-Арене" между студенческими командами пройдет в воскресенье. 9-10 декабря арена примет Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"36 месяцев строилась арена, вмещает она 21 тыс. 542 зрителя, ее площадь 180 тыс. квадратных метров. Есть зоны малой ледовой арены, спортивного фитнеса, 25-метровый бассейн, большая зона для команды-хозяйки. При учете трансформации вместимость достигает 23 тыс. Мы прошли госэкспертизу, согласно ей стоимость - около 60 млрд рублей", - сказал Сватковский.

"Сегодня [в день матча] основные задачи - это протестировать все инженерные позиции нашего объекта, совместно с КХЛ провести взаимодействие наших команд, чтобы через несколько дней принять свыше 20 тыс. зрителей. Объект уникальный, представляет одни из лучших технологий спортивных и инженерных систем. Нашей особенностью является видеокуб размерами около 850 квадратных метров - это самый большой медиакуб в Европе. И самая главная задача арены - трансформация для проведения не только спортивных мероприятий, но и концертных, общественно значимых", - добавил он. 

Теги:
КХЛ
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