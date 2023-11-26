26 ноября, 10:17
Хоккей в России

Директор "СКА-Арены" рассказал, при каких условиях площадка примет матчи сборной

В декабре новый ледовый дворец примет мероприятия в рамках Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Решение о проведении на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге матчей сборной России по хоккею будет принято после того, как спортивный объект будет включен в реестр Минспорта. Об этом журналистам рассказал гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

Тестовый матч на "СКА-Арене" пройдет в воскресенье. В нем встретятся студенческие команды "Рыцари Петербурга" и "Невские звезды". 9-10 декабря дворец примет мероприятия в рамках Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.

"Мы находимся в тесном взаимодействии по урегулировании наших отношений с председателем совета директоров СКА Александром Медведевым. Первая задача - провести Матч звезд. Параллельно мы решаем со СКА, когда команда может зайти на арену, - сказал Сватковский. - Формируем список и реестр мероприятий. После принятия решений со СКА начиная с мая мы планируем и прорабатываем ряд концертных мероприятий".

"Что касается проведения на арене матчей сборной России, то после того, как арена войдет в реестр Минспорта РФ на этой неделе, федерация будет решать, какие команды тут будут играть", - добавил он.

Строительство арены началось в 2020 году, она должна была принять чемпионат мира в 2023 году, однако Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года объявила о переносе турнира из России. "СКА-Арена" на матчах сможет принять до 21,5 тыс. человек, а на концертах - до 23 тыс. 

Теги:
Хоккей в России
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