26 ноября, 10:37
Зимние олимпийские виды спорта

Саночница Демченко в первый день Кубка России выиграла две золотые медали

Виктория Демченко . Антон Новодережкин/ ТАСС
Виктория Демченко
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В мужском личном спринте первое место занял двукратный чемпион мира Семен Павличенко

ТАСС, 26 ноября. Бронзовый призер чемпионата мира 2020 года по санному спорту Виктория Демченко завоевала две золотые медали в первый день Кубка России в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

Кубок России по санному спорту проходит на олимпийской трассе в Сочи с 26 по 27 ноября. В первый день были разыграны медали в спринтерских гонках, в понедельник пройдут классические индивидуальные гонки и эстафета.

"В спринтерских гонках принимали участие более 40 спортсменов из семи российских регионов, - сказала представительница пресс-службы. - В первый день Кубка России отличилась Виктория Демченко, сумевшая показать лучший результат как в личной гонке, так и в состязаниях экипажей саней-двоек".

В женском личном спринте второе место заняла София Мазур, третье - Дарья Олесик. В двойках в одном экипаже с Демченко выступала Олеся Михайленко, серебро досталось Екатерине Фоминой и Полине Григорьевой, бронза - Анастасии Кропачевой и Наталье Коротаевой.

Обладателем Кубка России в мужском личном спринте стал двукратный чемпион мира Семен Павличенко, второе место занял Александр Горбацевич, третье - трехкратный чемпион мира Роман Репилов. В двойках первенствовал экипаж Андрея Богданова и Юрия Прохорова, второй результат показали Лев Романов и Владислав Веремеенко, бронза досталась Станиславу Мальцеву и Дмитрию Халилову. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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