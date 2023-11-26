Саночница Демченко в первый день Кубка России выиграла две золотые медали

В мужском личном спринте первое место занял двукратный чемпион мира Семен Павличенко

ТАСС, 26 ноября. Бронзовый призер чемпионата мира 2020 года по санному спорту Виктория Демченко завоевала две золотые медали в первый день Кубка России в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

Кубок России по санному спорту проходит на олимпийской трассе в Сочи с 26 по 27 ноября. В первый день были разыграны медали в спринтерских гонках, в понедельник пройдут классические индивидуальные гонки и эстафета.

"В спринтерских гонках принимали участие более 40 спортсменов из семи российских регионов, - сказала представительница пресс-службы. - В первый день Кубка России отличилась Виктория Демченко, сумевшая показать лучший результат как в личной гонке, так и в состязаниях экипажей саней-двоек".

В женском личном спринте второе место заняла София Мазур, третье - Дарья Олесик. В двойках в одном экипаже с Демченко выступала Олеся Михайленко, серебро досталось Екатерине Фоминой и Полине Григорьевой, бронза - Анастасии Кропачевой и Наталье Коротаевой.

Обладателем Кубка России в мужском личном спринте стал двукратный чемпион мира Семен Павличенко, второе место занял Александр Горбацевич, третье - трехкратный чемпион мира Роман Репилов. В двойках первенствовал экипаж Андрея Богданова и Юрия Прохорова, второй результат показали Лев Романов и Владислав Веремеенко, бронза досталась Станиславу Мальцеву и Дмитрию Халилову.