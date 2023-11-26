26 ноября, 11:33
Фигурное катание

Дикиджи стал победителем последнего этапа Гран-при России по фигурному катанию

Владислав Дикиджи. Софья Сандурская/ ТАСС
Владислав Дикиджи
© Софья Сандурская/ ТАСС

Второе место занял олимпийский чемпион Марк Кондратюк, третье - Даниил Самсонов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Владислав Дикиджи занял первое место на шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве на арене "Мегаспорт".

По сумме двух программ Дикиджи набрал 282,81 балла (94,48 за короткую + 188,33 за произвольную). Вторым стал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк (275,25; 94,21 + 181,04). Располагавшийся после короткой программы на втором месте ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов занял третье место (265,33; 95,34 + 169,99). Лидировавший после короткой программы Матвей Ветлугин остался пятым (251,71; 99,02 + 152,69).

Соревнования в Москве являются заключительным этапом Гран-при России. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Ветлугин, третий - Дмитрий Алиев, четвертый - Дикиджи, пятый - Петр Гуменник.

По итогам шести этапов в финал Гран-при отобрались лучшие 12 фигуристов: Дикиджи (36 очков), Семененко (34), Роман Савосин, Гуменник (оба - по 32), Александр Самарин (30), Кондратюк, Ветлугин (оба - по 28), Андрей Мозалев, Алиев (оба - по 26), Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов и Алексей Ерохов (все - по 24).

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катаниеКондратюк, Марк Валерьевич
© Информационное агентство ТАСС
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