26 ноября, 12:02
Фигурное катание

Кондратюк сравнил ошибку в короткой программе на этапе Гран-при с забыванием паспорта

Фигурист Марк Кондратюк. Софья Сандурская/ ТАСС
Фигурист Марк Кондратюк
© Софья Сандурская/ ТАСС

Фигурист Марк Кондратюк по итогам короткой программы занял четвертое место

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк считает, что в короткой программе на шестом этапе Гран-при России допустил очень глупую ошибку. Об этом Кондратюк рассказал журналистам.

По итогам короткой программы Кондратюк набрал 94,21 балла и занял четвертое место. По сумме программ спортсмен стал вторым, набрав 275,25 балла. В короткой программе фигурист допустил ошибку на дорожке шагов.

"Вчера я просто расстроился, что допустил очень глупую ошибку. Это не падение с прыжка, у меня такого никогда не было, это была просто дурость, просто забыл. Все бывает в первый раз, надеюсь, что в последний. Все бывает что-то забывают - паспорт, сумку", - сказал Кондратюк.

"Наверное, для такого уровня соревнований это глупо, но так случилось. Зато на протяжении суток наслушался шуток от всех, настроение было великолепное", - добавил фигурист.

На втором этапе Гран-при России в Омске Кондратюк занял четвертое место. набрав по сумме программ 249,49 балла. "Впечатления скорее положительные, не то что от прокатов - они были неидеальные. Но я рад, что был прогресс относительно Омска. И он виден как минимум в баллах", - заключил Кондратюк.

Победу в соревнованиях одиночников на этапе Гран-при в Москве одержал Владислав Дикиджи (282,81 балла), третьим стал Даниил Самсонов (265,33). 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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