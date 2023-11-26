26 ноября, 12:07
Фигурное катание

Фигурист Самсонов считает, что стал призером этапа Гран-при не без везения

Даниил Самсонов. Софья Сандурская/ ТАСС
Даниил Самсонов
© Софья Сандурская/ ТАСС

На заключительном этапе Гран-при России подопечный Этери Тутберидзе занял третье место

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подопечный Этери Тутберидзе Даниил Самсонов считает, что занял третье место на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию благодаря большому везению. Об этом фигурист рассказал журналистам.

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"Сегодня было тяжело в плане физической формы - тяжеловато ехалось, по элементам тяжеловато было. Первое падение с сальхова - приземлился, уже почувствовал ногой лед, максимально боролся, чтобы не упасть. Потом по ходу программы пришлось пересчитывать все элементы - но голова подвела, сделал два флипа, зачем-то прилепил каскад к тройному риттбергеру, но все уже в прошлом, ничего не изменить. Рад, что удалось, но не без большого везения, попасть на пьедестал", - отметил Самсонов.

Первое место по итогам заключительного этапа Гран-при России занял Владислав Дикиджи, вторым стал Марк Кондратюк. "Рад за Владислава Дикиджи, выиграл, несмотря на то что болел. Рад за Марка. Для каждого спортсмена ошибки - у кого-то в короткой, у кого-то произвольной - это новые цели, которые нужно исправлять, знаем, над чем работать дальше", - сказал Самсонов.

Фигурист считает, что на чемпионате страны в мужском одиночном катании будет высокий уровень конкуренции. "На чемпионате России все 18 человек будут сильными, почти все будут в короткой программе с четверным, это даже не обсуждается. У меня и еще соревнования на следующей неделе (чемпионат Москвы - Прим. ТАСС) - будем смотреть. В произвольной нужно будет как минимум два разных четверных или три с одним повтором, никто не знает, что будет к концу декабря", - заключил Самсонов.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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