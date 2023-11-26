Победитель этапа Гран-при фигурист Дикиджи заверил, что у него нет "короны на голове"

Владислав Дикиджи считает себя простым парнем

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двукратный победитель этапов российской серии Гран-при по фигурному катанию Владислав Дикиджи считает себя простым парнем без короны на голове. Об этом он рассказал журналистам после победы на этапе серии в Москве.

Владислав Дикиджи занял первое место на заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию, набрав 282,81 балла.

"Волнительный для меня результат, не верится до сих пор, необычно это для меня что ли, - сказал Дикиджи. - Я простой парень, у меня короны на голове нет, нет-нет. Буду спокойно работать и исправлять недочеты".

Фигурист выступал на этапе Гран-при в Москве на фоне перенесенной простуды. "Завтра полежу денек, может, два, чтобы организм отдохнул, до конца долечиться и дальше в бой, - сообщил Дикиджи. - Дальше чемпионат России, он через двадцать с чем-то дней. Я хочу еще сильнее подготовиться, еще сильнее работать, чтобы показать мощную, хорошую, красивую, замечательную программу".

"Сегодня прокат был не совсем шикарным, не совсем хорошим, я хочу кататься чисто, чтобы добавлять эмоций, заводить публику. Но я выхожу, нервничаю и у меня все зажимается. Поэтому прокат сегодня не настолько хорошим считаю, но рад, что после болезни собрался", - заключил Дикиджи.