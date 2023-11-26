Фигурист Дикиджи рассказал, что обещал себе мини-танец в случае чистого проката

В воскресенье спортсмен станцевал после успешного исполнения произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Владислав Дикиджи пообещал себе маленький победный танец в случае чистого проката произвольной программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Дикиджи стал победителем этапа Гран-при страны в Москве, после произвольной программы он станцевал от радости. 12 ноября Дикиджи выиграл этап в Казани, тогда он дважды станцевал после выступления.

"В Казани эмоция пошла сама собой, - сказал Дикиджи. - Перед произвольной подумал: если скатаю чисто, станцевать или нет? Сказал себе: если чисто - да, станцую, но что-нибудь другое. И после тренировки перед зеркалом постоял, порепетировал".

"Может, это будет традицией, если буду хорошо выступать. Правда, сказали, что за это может быть дедакшн (снижение оценки - прим.ТАСС). Поэтому если будет чистый прокат, то я постою немного, а уже потом танец, чтобы не зачли это продолжением программы", - добавил фигурист.