26 ноября, 12:36
Футбол в России

Игроки "Краснодара" столкнулись головами и не смогли продолжить матч РПЛ с "Уралом"

Вратарь Матвей Сафонов и защитник Витор Тормена не смогли закончить игру 16-го тура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов и его партнер по клубу Витор Тормена столкнулись головами и не смогли продолжить гостевой матч 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет к 65-й минуте встречи в пользу гостей - 2:1. Эпизод произошел в добавленное к первому тайму время, Тормена после столкновения покинул поле сразу, Сафонов был заменен в перерыве.

Сафонов в текущем сезоне провел 15 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, семь из которых отстоял "на ноль". Ранее в ноябре он сыграл в составе сборной России против команды Кубы (8:0). Тормена вышел в составе "Краснодара" в 13 матчах, не отметившись результативными действиями.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. На первой строчке располагается петербургский "Зенит", набрав 33 очка в 16 матчах. "Урал идет 12-м, имея в активе 16 очков после 15 игр. 

Теги:
Российский футбол
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