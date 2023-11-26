26 ноября, 13:23
Бокс

Рой Джонс сообщил, что передумал боксировать против Федора Емельяненко

По словам спортсмена, он ведет переговоры о бое против Томми Фьюри

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший передумал проводить поединок против бойца Федора Емельяненко. Об этом Джонс рассказал ТАСС.

Ранее Джонс неоднократно высказывался о желании провести боксерский поединок против Емельяненко.

"Мы ведем переговоры о бое против Томми Фьюри, - сказал Джонс. - Это может быть интересное противостояние опыта против молодости. Что касается боя против Емельяненко, то таких переговоров нет, для этого поединка нет предпосылок".

Джонсу 54 года, он был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории, в 1988 году стал серебряным призером Олимпийских игр. Емельяненко 47 лет, он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. 

Теги:
Емельяненко, Федор ВладимировичБокс
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