Вадим Немков может провести бой с чемпионом PFL

Победителем турнира PFL в полутяжелом весе стал Импа Касанганай, в тяжелом - Ренан Феррейра

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский боец Bellator Вадим Немков может провести поединок с одним из чемпионов Professional Fighters League (PFL). Об этом ТАСС сообщили в PFL.

"Вадим Немков проведет бой с одним из чемпионов PFL. Это в наших планах. Чемпионы Bellator против чемпионов PFL", - сказал собеседник агентства.

Ранее завершился Гран-при PFL. Победителем турнира в полутяжелом весе стал американец Импа Касанганай, в тяжелом - бразилец Ренан Феррейра.

На счету 31-летнего Немкова 17 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Он владел титулом чемпиона Bellator в полутяжелом весе с 2020 по 2023 год, проведя четыре защиты.