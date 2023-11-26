Фигуристка Муравьева не считает большой трагедией третье место на этапе Гран-при

Спортсменка дважды ошиблась при исполнении тройного акселя в произвольной программе и один раз - в короткой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева не считает трагедией ошибки на тройном акселе и третье место по итогам шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Муравьева по сумме программ набрала 210,25 балла (76,67 в короткой программе + 133,58 в произвольной). Спортсменка дважды ошиблась при исполнении тройного акселя в произвольной программе и один раз - в короткой.

"Когда я вышла со льда, я сказала: "Почему именно со мной, почему именно сегодня?" Это не такая большая трагедия, но для спортсмена это нерадостно точно. Я просто очень эмоциональный человек", - сказала Муравьева.

Первое место на шестом этапе Гран-при России в Москве заняла Камила Валиева, набравшая 226,22 балла (81,27 + 144,95), второй стала Вероника Яметова (212,75; 70,67 + 142,08).