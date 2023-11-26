26 ноября, 14:15
Хоккей в России

Первый тестовый хоккейный матч прошел на "СКА-Арене"

Сергей Рыбаков/ ТАСС
© Сергей Рыбаков/ ТАСС

Команда "Рыцари Петербурга" победила "Невских звезд" со счетом 5:3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый хоккейный матч состоялся на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге, соперниками в тестовом поединке стали студенческие команды "Рыцари Петербурга" и "Невские звезды". Победу со счетом 5:3 одержали "Рыцари Петербурга", первую шайбу на арене забросил защитник "Невских звезд" Георгий Славороссов, передает корреспондент ТАСС.

На матче присутствовало более 10 тыс. зрителей. 9-10 декабря арена примет Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Все супер, арена огромная, я давно на таких не играл, - сказал ТАСС нападающий "Невских звезд" Даниил Ларькин. - Отдельную гордость чувствую за то, что наши построили такого масштаба арену - самую большую в мире. И мы первая команда, которая здесь сыграла, это круто. Все сделано здорово, максимально удобные раздевалки, да и вообще все продумано до мелочей, я думаю, арена еще немного обкатается, и вообще будет идеально".

Арена строилась 3 года, она вмещает 21 542 зрителя, ее площадь составила 180 тыс. кв. метров. Есть зоны малой ледовой арены, спортивного фитнеса, 25-метровый бассейн. При учете трансформации вместимость достигает 23 тыс. Стоимость арены - около 60 млрд рублей.

"Была собрана профессиональная команда, очень многие прошли школу Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу. Мы уверены, что нас ждет успех, эта арена построена для петербуржцев, для россиян. Сюда вложены не только инженерная и архитектурная мысль, но и сердца многих и многих людей, которые на протяжении нескольких лет строили этот замечательный объект", - рассказал журналистам гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

Важность нового спортивного сооружения для города и страны отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, который посетил дебютный для арены матч. "Мы долго готовились к этому дню, долго его ждали, чтобы в очередной раз доказать, что Санкт-Петербург - это не только культурная, но и спортивная столица с самой развитой спортивной инфраструктурой. В ближайшие годы нас ждут здесь сотни ярких представлений, матчей, соревнований, концертов и культурно-массовых мероприятий. Вокруг стадиона созданы все условия для занятий самыми разными видами спорта (более 20 видов). Уверен, "СКА-Арена" станет спортивно-культурным символом не только нашего города, но и всей страны", - сказал Пиотровский. 

Теги:
Хоккей в России
© Информационное агентство ТАСС
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