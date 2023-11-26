Фигуристка Муравьева считает, что не заслужила лучшего результата на этапе Гран-при

Спортсменка заняла третье место на турнире в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева считает, что недоработала и не заслужила лучшего результата на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Об этом Муравьева рассказала журналистам.

Муравьева по сумме программ набрала 210,25 балла (76,67 в короткой + 133,58 в произвольной) и заняла третье место. Спортсменка дважды ошиблась при исполнении тройного акселя в произвольной программе и один раз - в короткой.

"Наверное, для меня не так сильно важны Гран-при, как подготовка к чемпионату России. Итоги подводить не буду, еще в следующем сезоне этапы. Наверное, пусть лучше это будет здесь, чем на чемпионате России. Наверное, я не так сильно работала, не заслужила, недоработала", - отметила Муравьева.

Первое место на шестом этапе Гран-при России в Москве заняла Камила Валиева, набравшая 226,22 балла (81,27 + 144,95), второй стала Вероника Яметова (212,75; 70,67 + 142,08). Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.