Фигуристка Валиева назвала тренера Тутберидзе второй мамой

Спортсменка в воскресенье выиграла шестой этап Гран-при России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева считает своего тренера Этери Тутберидзе второй мамой. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

"Мы уже столько времени с ней, что уже более тепло начинаешь относиться к тренеру. В семье тоже бывает что-то непонятно, но все равно ей большое спасибо. Она как вторая мама. И, пользуясь случаем, хочу поздравить свою маму Алсу с Днем матери. Без нее не было бы всего того, что я умею, она доставала меня из всех ям, в которые я попадала", - сказала Валиева.

Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве.

"Учли все ошибки, и сейчас хочется сказать большое спасибо Этери Георгиевне и тренерскому штабу, которые видели на тренировках уже все. Бывали некоторые конфликты, но очень рада, что мы находим взаимопонимание, они стараются, помогают мне. Наверное, я уже знаю, что мое тело более или менее готово - как вы видели на разминке, тулуп я сделала. Все в нашем виде спорта из головы - если есть сомнения, все выскакивает на стартах", - отметила фигуристка.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионатов России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71).