Валиева назвала первое место на этапе Гран-при в Москве толчком к дальнейшей работе

По словам фигуристки, она рада победе на заключительном этапе соревнований

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Победа Камилы Валиевой на шестом этапе Гран-при России в Москве является толчком к дальнейшей работе, поскольку с каждым годом соревноваться становится все труднее. Такое мнение журналистам высказала Валиева.

Валиева стала первой на шестом, заключительном этапе Гран-при России, набрав 226,22 балла (81,27 за короткую программу + 144,95 за произвольную).

"Безусловно, я рада, что удалось завоевать первое место, это толчок двигаться дальше. Думала, в прошлом году мне было трудно, но это была подготовка. Впереди чемпионат России, подготовка к нему и некоторые мероприятия, не связанные с фигурным катанием. Я стараюсь совмещать разные направления, если заниматься только фигурным катанием - выгоришь уже завтра", - сказала Валиева.

"Победы на соревнованиях всегда важны, поскольку ты видишь, что делают соперницы. Я видела четверной лутц Камиллы Нелюбовой. Я рада, что есть поколения, которые тоже стараются, не дают нам расслабляться", - добавила Валиева.