Валиева рассказала, что чувствует ответственность за результат на этапе Гран-при в Казани

По словам спортсменки, ошибки при исполнении произвольной программы были для нее поучительными

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева несет ответственность за ошибки, допущенные в произвольной программе четвертого этапа серии Гран-при России в Казани. Такое мнение она высказала журналистам.

Валиева выиграла шестой этап Гран-при России, набрав 226,22 балла (81,27 за короткую программу + 144,95 за произвольную). На четвертом этапе Гран-при, который проходил в Казани, фигуристка лидировала после короткой программы, но опустилась на четвертую строчку по итогам произвольной. Валиева исполнила две секвенции, хотя по правилам разрешена только одна. Также во время исполнения хореографической дорожки фигуристка села на лед в слайдинге, что арбитры расценили как падение.

"Спортсмен несет ответственность. То, что я вышла и сделала недопустимую ошибку - две секвенции, это наша общая ошибка, и моя в большей степени - надо открывать правила. Это учит меня чему-то. Не бывает худа без добра", - сказала Валиева.

"Слайдинг? Давайте не будем, не в программе. И по правилам непонятно, как его делать. И как я его исполняла - эстетически это было не то. До новых времен. В шоу? Обязательно", - добавила она.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71).