Фигуристка Яметова призналась, что у нее дрожали ноги во время проката на этапе Гран-при

Спортсменка на турнире в Москве заняла второе место

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию Вероника Яметова призналась, что в произвольной программе перед исполнением каскада у нее немного дрожали ноги. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Яметова набрала 212,75 балла по сумме программ (70,67 в короткой + 142,08 в произвольной). Первое место заняла Камила Валиева, набравшая 226,22 балла (81,27 + 144,95). Третьей стала Софья Муравьева 210,25 (76,67 + 133,58).

"Было немного волнительно, потому что нужно было хотя бы удержать третье место после короткой программы. Прокат мне в целом понравился, оцениваю его на 9 из 10. Был недочет на двойном акселе, и, когда заезжала на каскад лутц-аксель, немного споткнулась, немного дрожали ноги, но все хорошо прошло. Я поняла, над чем нужно работать, какие ошибки исправить, и на чемпионате России буду стремиться показать, что я все могу", - сказала Яметова.

"К предыдущему этапу Гран-при в Красноярске тренировались каждый день, очень много. Была большая работа над прыжками, вращениями, надо было все сделать четко, по расписанию. Это программа о женщине-воительнице, жене первого викинга, о том, что нужно верить в себя, свои силы и никогда не сдаваться. Эта программа мне заходит, кайфую, кода ее катаю", - добавила она.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.